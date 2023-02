Sur instruction de Saïed, Esther Lynch déclarée persona non grata en Tunisie

La présidence de la république a annoncé que sur instruction du chef de l’État Kaïs Saïed, la secrétaire générale de la Confédération européenne des syndicats (CES) Esther Lynch a été sommée de quitter la Tunisie, où elle a été déclarée persona non grata.

Dans son communiqué la présidence précise que Esther Lynch, qui a participé ce samedi 18 février 2023 à une marche organisée par l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) à Sfax, «a fait des déclarations qui représentent une ingérence flagrante dans les affaires intérieures tunisiennes».

Le président a de ce fait demandé «aux autorités compétentes de l’informer qu’elle doit quitter la Tunisie, dans un délai de 24 heures, à compter de la date à laquelle elle a été déclarée persona non grata».

Notons que Esther Lynch s’est exprimée sur la situation actuelle en Tunisie en réaffirmant sa solidarité avec la centrale syndicale, tout en affirmant que : «l’UGTT est le dernier rempart pour défendre la démocratie tunisienne», et que «la répression autoritaire du président contre les syndicalistes ne pourra pas réussir et ne sera pas tolérée par le mouvement syndical mondial».

«Je suis ici en Tunisie pour dire au président Saïed : le monde voit ce que vous faites, arrêtez vos attaques contre les syndicats maintenant. Nous mettons également en garde le gouvernement contre tout projet de suppression des subventions sur des produits de base comme la nourriture et l’énergie. Alors que la vie des gens ordinaires devient chaque jour plus difficile, les Tunisiens ont plus que jamais besoin de syndicats forts et indépendants. L’UGTT a un rôle important à jouer pour aider les Tunisiens à traverser cette crise et à reconstruire un pays plus juste et plus démocratique, comme elle l’a toujours fait depuis sa fondation – elle aura le plein soutien des syndicats à travers l’Europe et le monde pour ce faire.», a-t-elle notamment déclaré.

