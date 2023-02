Tunisie : décès de l’actrice et humoriste Rim Hamrouni

L’actrice, comédienne, humoriste et animatrice radio et télévision, Rim Hamrouni, est décédée ce dimanche 19 février 2023. Elle était aussi une excellente imitatrice. Elle s’éteint en pleine force de l’âge… L’a triste nouvelle a été rapportée par Mosaïque FM.

Rim Hamrouni a joué dans plusieurs séries télévisées et films, notamment ‘‘Moi, ma sœur, et la chose’’ en 2006, ‘‘Bousculade du 9 avril 1938’’ en 2012, ‘‘Thala mon amour’’ en 2016, ‘‘Fataria’’ et ‘‘Un divan à Tunis’’ en 2019.