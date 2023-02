Une visite du Musée Safia Farhat à Radès et une rencontre avec sa nièce l’artiste Aïcha Filali sont prévues pour le samedi 4 mars dans le cadre de l’exposition itinérante « The event of a thread ». L’événement sera l’occasion de revenir sur le parcours extraordinaire de Safia Farhat, pionnière de la tapisserie artistique en Tunisie.

L’exposition itinérante « The event of a thread » autour du textile comme outil de création, se poursuit jusqu’au 11 mars à l’espace Central Tunis, un événement organisé par l’IFA et le Goethe Institut de Tunis.

À cette occasion le Centre des Arts vivants de Radès (Musée Safia Farhat) ouvre ses portes pour une visite inédite qui permettra de découvrir de nombreuses tapisseries artistiques réalisée par Safia Farhat (1924 – 2004). Cette journée sera également l’occasion de prendre part à un débat avec sa nièce l’artiste plasticienne Aïcha Filali.

A la fois peintre, dessinatrice, céramiste et tapissière, Safia Farhat faisait partie du mouvement artistique de l’Ecole de Tunis et avait enseigné à l’Ecole des Beaux-arts de Tunis avant d’en devenir la directrice à la fin des années 60. Elle avait également fondé avec son mari le Centre des Arts vivants de Radès qui porte aujourd’hui son nom. L’une de ses tapisseries a été exposée l’année dernière à la Biennale de Venise.

F.B