Tunisie : Décès du commentateur sportif Hichem Charchour

Djerid FM a déploré, ce soir, le décès du commentateur sportif Hichem Charchour, survenu aujourd’hui, mardi 21 février 2023.

Originaire de Tozeur, Hichem Charchour a collaboré avec plusieurs radios, notamment Diwan FM, Djerid FM et la radio nationale tunisienne.

«Le défunt a été parmi ceux qui ont contribué à l’enrichissement de la radio et parmi les premiers à diffuser des émissions en direct», rappelle Djerid FM en affirmant qu’il a toujours excellé dans son travail et en présentant ses condoléances à sa famille, ses proches et ses collègues.

Selon ses collègues, Hichem Charchour a eu un malaise cet après-midi, en plein travail, avant de rendre l’âme ce soir.

Y. N.