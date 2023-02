L’intégrité financière de la société Mosaïque ne fait aucun doute (avocats)

Abdelaziz Jaziri, membre du comité de défense de Noureddine Boutar, le directeur général de Mosaïque FM, poursuivi en justice pour enrichissement illégal, a présenté une série de documents prouvant l’intégrité financière de la société et de son directeur.

Me Jaziri, qui parlait au cours d’une conférence de presse aujourd’hui, mercredi 22 février 2023, au siège du Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT), a présenté notamment le texte de la réponse de la directrice générale de la Commission tunisienne des analyses financières (CTAF), relevant de la Banque centrale de Tunisie, où elle nie l’existence de tout soupçon de malversation financière concernant M. Boutar et la société Mosaïque.

Il a aussi rappelé que les services de l’Etat ont effectué un audit comptable et financier sur les comptes de Mosaïque qui a montré que la société n’a jamais omis de faire sa déclaration d’impôt, ajoutant qu’elle a également toujours payé à l’Etat tunisien sa part des bénéfices, puisqu’il est l’un des associés de Noureddine Boutar qu’il accuse aujourd’hui d’enrichissement illégal.

«Le directeur général de Mosaïque est d’abord un journaliste et il a une réputation à préserver et des droits à protéger contre toute fausse accusation», a déclaré Me Jaziri.

De son côté, Me Dalila Msaddek, membre du comité de défense, a indiqué que Mosaïque n’est pas une société confisquée, parce que les actions de Belhassen Trabelsi, beau-frère de l’ancien président Zine El Abidine Ben Ali, estimés à 13%, appartiennent depuis 2011 à l’Etat, qui perçoit chaque année sa part des bénéfices.

En ce qui concerne les biens personnels de Boutar, leur acquisition est justifiée par des documents, a affirmé Me Msaddek, en démentant les rumeurs à propos de financements étrangers, dont les auteurs cherchent à nuire à la réputation de l’entreprise et de son directeur général.

«Les seuls financements de la société provenant de l’extérieur sont les recettes réalisées par ses pages Youtube et Facebook et qui ne dépassent guère 300 000 dinars par an», a-t-elle aussi déclaré.

