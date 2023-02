Messaoud Romdhani : «Il y a aujourd’hui en Tunisie une psychose de l’étranger»

«Les déclarations du président Kaïs Saïed à propos de la présence des Africains sub-sahariens en Tunisie font honte et ternissent la réputation de notre pays qui a toujours été attaché aux principes de la liberté et de la démocratie».

C’est ce qu’a affirmé Messaoud Romdhani, l’ex-président du Forum démocratique pour les droits économiques et sociaux (FTDES), aujourd’hui, mercredi 22 février 2023, dans une déclaration à Shems FM, en commentant les propos du président de la république sur les émigrés africains sub-sahariens en Tunisie, qu’il a tenus hier, lors de la réunion du Conseil national de sécurité, au palais de Carthage, consacré à cette question.

Messaoud Romdhani, qui avait proposé en 2016 à l’Assemblée un projet de loi contre le racisme, a déclaré que le discours du chef de l’Etat ne l’a pas surpris, parce qu’il y a aujourd’hui en Tunisie une psychose de l’étranger d’une façon générale, en plus du racisme diffus dont regorgent les réseaux sociaux.

«La présidence de la république n’a fait que refléter un sentiment populiste de racisme partagé par beaucoup de gens», a-t-il dit, en rappelant que la Tunisie possède, elle aussi, des communautés en Europe et dans d’autres régions du monde qui souffrent, elles aussi, de racisme.

Tout en qualifiant la position du président Saïed de dangereuse, Messaoud Romdhani a appelé les organisations de la société civile à corriger ce dérapage présidentiel, à montrer que la Tunisie est un pays qui respecte les droits de l’homme et l’égalité entre les êtres humains et à annoncer que les Tunisiens sont hostiles au racisme et toute psychose de l’étranger.

«Nous sommes avec une Tunisie ouverte à toutes les nationalités et toutes les cultures», a insisté Messaoud Romdhani, en affirmant qu’il n’y a pas de statistiques réelles relatives à la présence des Africains subsahariens en Tunisie et que même si elles existaient, elles ne prouveraient rien, et parler de plan pour implanter les Subsahariens en Tunisie n’a aucun fondement.

I. B.