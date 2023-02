Tunisie-Basket : Décès de l’ancien joueur et entraîneur Ridha Laabidi

La Fédération tunisienne de basketball (FTBB) a déploré, ce mercredi 22 février 2023, le décès de l’ancien joueur et ancien entraîneur Ridha Laabidi.

Natif de la Goulette, il a évolué en tant que joueur à l’Étoile Olympique La Goullette Kram ainsi qu’en sélection nationale, avant de se reconvertir très jeune en entraîneur avec plusieurs grands clubs, notamment l’Espérance sportive de Tunis, le Club Africain, l’Etoile sportive du Sahel et l’Union sportive monastirienne, rappelle la FTBB.

De nombreux sportifs ont exprimé leur douleur suite au décès du coach Ridha, décrit comme une icône légendaire du basketball en Tunisie, un homme bon tendre et altruiste.

Le basketteur international tunisien Salah Mejri, qui a notamment évolué à la NBA (Mavericks de Dallas) et au Real Madrid a rendu hommage à Ridha Laabidi, en affirmant qu’il a été le meilleur entraîneur qu’il a rencontré durant sa carrière et qu’il lui doit particulièrement sa réussite : «Il m’a toujours défendu et encouragé… il m’a raconté son expérience, ses aventures et l’école de la vie… C’était plus qu’un entraîneur, c’était un ami, un père, c’était un mentor».

Et de conclure : «Si Ridha, tu es et tu resteras un vrai homme, un homme avec un grand H, comme tu aimais dire».

Puisse-t-il reposer en paix !

Y. N.