Fita 2023 : transformer les crises en opportunités

Près de 3 000 participants sont attendus à la 6e édition de la Conférence sur le financement des investissements et du commerce en Afrique (Fita), prévue les 3 et 4 mai 2023 à Tunis, a annoncé mercredi 22 février 2023 le Conseil des affaires tuniso-africain (TABC).

Le Fita 2023 offrira l’opportunité aux acteurs institutionnels et économiques tunisiens de rencontrer de hauts responsables financiers internationaux et des gestionnaires de fonds d’investissement afin d’échanger sur les moyens de faciliter l’accès aux financements et de relancer l’économie africaine.

La conférence, qui devrait réunir 750 managers étrangers de 60 pays ainsi que 70 exposants, se tient dans une conjoncture économique mondiale délicate ponctuée par une succession de crises touchant notamment les pays africains.

Elle offre la possibilité de transformer les crises en opportunités, de mettre en place des mécanismes de financement et de proposer des alternatives pour dynamiser les investissements et les échanges interafricains.

Divers panels seront organisés dans le cadre de cet événement international autour de thématiques telles que l’énergie, le développement durable, la transformation numérique, les infrastructures, l’eau et la sécurité alimentaire.

Environ 2 000 participants de 45 pays ont assisté à la 5e édition.

D’après Tap.