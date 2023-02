La BNA soutient le salon de l’entrepreneuriat Riyeda

La BNA apporte son soutien et participe à la 10e édition du Salon de l’Entrepreneuriat Riyeda qui se tient les 22 et 23 février 2023 à Tunis, un événement dédié aux créateurs et aux porteurs de projets.

Riyeda 2023 est riche en workshops et conférences avec des espaces d’exposition dédiés aux projets créatifs et innovants.

En tout, plus de 12 000 participants attendus, en modes présentiel et virtuel, vont profiter de 2 jours de partage et d’échange à travers un programme riche et exclusif animé par une sélection d’intervenants (experts, chefs d’entreprises, responsables de programmes d’entrepreneuriat, investisseurs et startuppers).

En apportant son soutien à cet événement dédié à l’entreprise, la BNA consolide davantage sa démarche d’encadrement, d’assistance et d’accompagnement en faveur des porteurs de projets. L’objectif est de porter les générations futures vers l’universalisme, l’ouverture et le développement de l’esprit entrepreneurial.

Communiqué.