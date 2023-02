La data sur fibre optique en Tunisie représente 3,7 % du total filaire installé

La connexion de la data fixe à travers la fibre optique permet l’accès au très haut débit qui peut dépasser les 100 Mb/s avec une qualité de loin supérieure aux autres modes de connexion comme l’ADSL et le VDSL. Aussi est-il important de développer son déploiement en Tunisie pour impulser l’investissement dans le pays.

Par Taoufik Halila *

Dans le cadre de l’adaptation de la formation et du perfectionnement des compétences dans le domaine des télécommunications, la Chambre nationale des intégrateurs des réseaux télécoms (Cnirt) a signé le 21 février 2023 avec la fondation Swisscontact -Tunisie une convention de coopération portant sur la formation des ingénieurs et des techniciens sur les compétences dans le déploiement et la maintenance des réseaux fibres optiques en général et la technologie FTTH en particulier (fiber to the home).

Partage des ressources et gain de temps

Cette convention entre dans le cadre du programme Tekween encadré par la convention signée entre le ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle et l’ambassade de Suisse en Tunisie et qui porte sur l’amélioration de l’employabilité des jeunes Tunisiens sur le marché de travail dans différents domaines et dont le coût de financement est d’environ 9,8 francs suisses (CHF) s’étalant sur une période de cinq années de 2021 à 2026.

La technologie FTTH permet un déploiement rationnel des réseaux fibre optique chez les abonnées des opérateurs des télécommunications, du fait qu’elle se base sur le partage des ressources et le gain de temps par la multiplication des nombres de connexions.

Il est à noter que le nombre des abonnées data fixe filaire en Tunisie jusqu’au le mois de décembre 2022 est de 1230079 dont uniquement 46604 sont connectés sur la fibre optique soit un taux de connexion très faible de 3,7% en comparaison du taux qui dépasse les 50% dans d’autres pays.

Un paramètre encourageant les investisseurs

La connexion de la data fixe à travers la fibre optique permet l’accès au très haut débit qui peut dépasser les 100 Mb/s avec une qualité de loin supérieure aux autres modes de connexion comme l’ADSL et le VDSL, ainsi il est important de développer son déploiement à travers le pays ce qui constitue un facteur important parmi les paramètres encourageant les investisseurs nationaux de disposer d’un réseau fiable et aux investisseurs étrangers de s’établir en Tunisie.

* Président de la Chambre nationale des intégrateurs des réseaux télécoms.