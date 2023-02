Une délégation de l’Association des étudiants africains en Tunisie reçue par le ministre de l’Enseignement supérieur

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique Moncef Boukthir a reçu, ce vendredi 24 février 2023, une délégation de l’Association des Etudiants et Stagiaires Africains en Tunisie (AESAT) conduite par son président Christian Kwongang Yolew.

Dans un communiqué, le ministère a indiqué que Moncef Boukthir a exprimé le soutien du ministère aux étudiants internationaux en Tunisie en rappelant «la position ferme du Président de la République dans son intervention du 23 février en faveur des étrangers en situation régulière en Tunisie».

Le ministre a également affirmé que le président a donné ses instructions à tous les responsables «pour veiller au bien-être de nos frères africains», lit-on dans le communiqué, qui indique également que le ministre a réaffirmé que son département et l’ensemble des composantes du système universitaire tunisien «demeurent soucieux du bien-être des étudiants internationaux et de leurs conditions d’études en Tunisie dans le cadre de la légalité».

Les membres de la délégation de l’AESAT ont quant à eux exprimé leur souhait de poursuivre leurs études en Tunisie et ont sollicité l’intervention des différents départements pour les aider à résoudre les problèmes qu’ils rencontrent, ajoute encore le communiqué, en précisant que cette rencontre s’est déroulée en présence de Mahmoud Zouaoui Chef de Cabinet et Malek Kochlef, Directeur Général de la Coopération Internationale.

Commentant cette rencontre, « Time Université » a précisé que Mohamed Damak en sa double qualité de Président de la fédération nationale de l’enseignement supérieur privée et de la recherche scientifique et de PDG de Time Université «a significativement contribué à la tenue de cette rencontre ô combien heureuse qui devrait permettre de régulariser l’élaboration des cartes de séjour moyennant un accompagnement exceptionnel pour nos chers étudiants et pour tous les étudiants de l’Afrique subsaharienne».

Rappelons que cette rencontre intervient suite à une campagne de haine menée contre les Subsahariens en Tunisie, sachant qu’une manifestation contre le racisme est prévue demain après-midi à Tunis.

Y. N.