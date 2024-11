Amilcar University : Ancrée et futuriste ! 

Amilcar University ouvre ses portes au cœur de la capitale avec une vision innovante et une ambition claire : révolutionner l’enseignement supérieur en Tunisie en formant une jeunesse dotée d’un leadership et de compétences adaptés aux exigences d’un monde globalisé tout en étant localement ancré.

Fondée par des académiciens ayant plus de 20 ans d’expérience universitaire et professionnelle, tant en Tunisie qu’à l’international, l’université se distingue par une approche pédagogique avant-gardiste, alliant excellence académique, culture méditerranéenne et compétences humaines et techniques pratiques.

L’université propose une formation bilingue (anglais et français), permettant aux étudiants de développer une double compétence dans des domaines stratégiques, garantissant ainsi de multiples opportunités professionnelles et académiques à l’échelle nationale et internationale.

Grâce à son modèle hybride intégrant des stages et des missions d’apprentissage à l’étranger, Amilcar University prépare ses étudiants à relever les défis de demain tout en les connectant à des réseaux globaux.

Dans une démarche résolument tournée vers l’avenir, Amilcar University élargit ses offres pour inclure des formations ouvrant vers l’ingénieur ainsi que les masters spécialisés, en partenariat avec des institutions académiques prestigieuses en France, Espagne, Malte, Chine, Dubaï, Angleterre et Australie. Ces partenariats internationaux ouvrent de nouvelles perspectives pour les étudiants souhaitant poursuivre leurs études dans des environnements académiques d’excellence.

Message du Ceo, Dr. Helmi Ahmed El Kamel : «Amilcar University, c’est un projet de transformation pour l’enseignement supérieur privé en Tunisie. Nous visons à former une génération capable de s’adapter aux évolutions rapides du monde professionnel et de contribuer au développement des secteurs clés de demain. En offrant des formations à double compétence, des opportunités d’études à l’international et un accompagnement personnalisé, nous permettons à nos étudiants de se démarquer sur le marché global tout en répondant aux besoins des entreprises locales et internationales.»

Avec sa vision unique, Amilcar University ambitionne de s’imposer comme un acteur clé du développement des talents pour l’avenir, où innovation, excellence et diversité sont les piliers d’une expérience académique humaine et professionnelle incomparable.

Pour toute demande de renseignement ou pour une inscription, veuillez contacter :

Service des Admissions – Amilcar University

Adresse : Mohamed V à côté de Britsh Council 1002 Tunis Belvédère

Tél. : +216 98 144 100

Email : contact@amilcaruniversity.com

Site web : Amilcar University.