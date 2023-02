Tunisie : Sicca Jazz dévoile le programme de sa 8e édition

La 8e édition du festival Sicca Jazz aura lieu du 14 au 19 mars au Centre des Arts dramatiques et scéniques du Kef. Le programme vient d’être dévoilé.

Lancé en 2015 par l’Association Culture et Développement, le festival Sicca Jazz est parmi les grands événements musicaux dédiés au jazz dans le pays, rassemblant chaque année des musiciens et chanteurs tunisiens et internationaux de différents univers artistiques.

Le festival vient d’annoncer la programmation de sa nouvelle édition qui démarrera le 14 mars avec Malek Lakhoua et son nouveau projet « Majaz ». Hayder Hamdi, Samira Brahmia, Noon, Benjemy, Erja Lyytinen, Knuckle Heah, Ida Nielsen, Sami Ellouz, Bill Laurance … seront sur la scène du Centre des Arts dramatiques et scénique du Kef.

Une programmation parallèle est également prévue dans différentes délégation du Kef (Touiref, Tajerouine, Sakiet Sidi Youssef et Kalla Khasba) avec Imen Khayati, Sofien Safta, Abderrahmen Chikhaoui et Lulia Project.

F.B