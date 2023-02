Du nouveau dans l’affaire de l’usine pharmaceutique anarchique découverte à l’Ariana (Photos)

Dans le cadre de l’enquête ouverte suite à la découverte, hier, d’une usine pharmaceutique anarchique à l’Ariana (nord de Tunis) la Direction générale de la garde nationale a annoncé, dans la soirée de ce mardi 28 février 2022, l’arrestation de deux autres suspects après une descente effectuée dans un entrepôt illégal à la Soukra.

La DGGN a rappelé que ses services ont découvert, hier, l’existence de cette usine pharmaceutique, qui fabrique des médicaments sans licence et dont le propriétaire a été arrêté et placé en détention après la saisie d’une quantité de médicaments et de matières premières et que les investigations ont révélé des liens entre le concerné et un deuxième suspect, propriétaire d’un entrepôt illégal à la Soukra, où sont stockés les matières premières et différents produits, dont certains classés dangereux.

Une patrouille de la brigade de recherche et d’investigation et la brigade de contrôle des explosifs et des matières dangereuses, ont effectué une descente dans cet entrepôt et ont arrêté le 2e suspect qui a avoué les faits et livré le nom d’un 3e complice qui lui livre lesdits produits de matières premières afin de les revendre à l’usine qui exerce illégalement.

Sur ordre du Parquet, les 3 suspects ont été placés en détention alors que l’enquête se poursuit, ajoute la même source.

Y. N.