L’Occident hausse les épaules alors que la démocratie se meurt… en Tunisie

La démocratie naissante en Tunisie semble terminée, tandis que le pays lui-même entre dans une phase de consolidation autoritaire. Et tout se passe avec l’acquiescement de facto de l’administration Biden et de ses homologues occidentaux. (manifestation à Tunis pour dénoncer le racisme contre les Subsahariens- Ph. Mohamed Messara/EPA-EFE/Shutterstock).

Par Ishaan Tharoor (avec Sammy Westfall)

Pendant une dizaine d’années, la Tunisie a été présentée comme une success story. Non pas à cause de ce qu’elle avait déjà accompli après avoir renversé un despote et adopté la démocratie multipartite, mais à cause des idéaux qui continuaient d’animer la petite nation nord-africaine alors qu’elle œuvrait par intermittence à consolider cette démocratie. La Tunisie a été la première fleur du printemps arabe de 2011 – et la seule fleur à ne pas s’être malheureusement fanée lorsque les soulèvements pour la démocratie ont cédé la place aux guerres civiles et aux contre-révolutions autocratiques brutales dans la région.

Fausses aurores et espoirs déçus

Aujourd’hui, la démocratie naissante de la Tunisie semble terminée, tandis que le pays lui-même entre dans une phase sombre de consolidation autoritaire. Loin d’être un succès unique, c’est devenu un énième récit édifiant dans une région pleine de fausses aurores et d’espoirs déçus. Et tout se passe avec l’acquiescement de facto de l’administration Biden et de ses homologues occidentaux.

En juillet 2021, le président tunisien Kaïs Saïed s’est lancé dans un coup d’État par étape, limogeant son Premier ministre, suspendant le Parlement et promulguant des mesures d’urgence qui lui ont permis de gouverner par décret. En 2022, Saïed a supprimé la constitution post-dictature promulguée en 2014 et en a fait adopter une nouvelle qui, entre autres, donne au président le pouvoir ultime de nommer les juges. Sa campagne pour faire plier le système judiciaire à sa volonté s’est accélérée par la suite, avec des dizaines de juges et de procureurs révoqués dans le cadre d’une campagne «anti-corruption» amorphe.

Saïed a justifié ses actions par une volonté de lutter contre la corruption présumée et de secouer une scène politique sclérosée et inefficace, qui était entachée de luttes intestines et de plus en plus impopulaire parmi les Tunisiens ordinaires. Mais les détracteurs de Saïed craignaient que le règne d’un seul homme ne se profile à l’horizon, et ils semblent avoir eu raison.

(…) Les élections de décembre et de la fin du mois dernier ont donné à la Tunisie un nouveau parlement, mais la participation électorale dépassait à peine 10%. Les analystes ont déclaré que le faible taux de participation était rare dans la transition démocratique tunisienne et reflétait un sentiment plus profond de désespoir et de désenchantement dans une société ravagée par des crises économiques qui ont été aggravées par la pandémie. Dans ce contexte, les autorités ont procédé au cours du mois dernier à une série d’arrestations, rassemblant des politiciens, des chefs d’entreprise et des journalistes.

«Il y a eu un démantèlement systématique des freins et contrepoids. Des individus sont arrêtés sans aucun fondement légal, sans même être informés des raisons de leur arrestation ou des accusations portées contre eux», a récemment déclaré Saïd Benarbia de la Commission internationale des juristes basée à Genève à Amberin Zaman d’Al-Monitor. «Sans une forte réaction interne et externe, il est peu probable que le gouvernement fasse marche arrière», ajoute-t-il.

La position erronée des Etats-Unis

Extérieurement, cependant, il n’y a pas eu de réaction forte. Alors qu’elle défend la liberté et la démocratie en Ukraine, l’administration Biden a, au mieux, publié des déclarations périodiques exprimant sa «préoccupation» pour les événements qui se déroulent en Tunisie. Elle n’a pas fait grand-chose pour mobiliser une quelconque réponse internationale pour défendre la démocratie en difficulté du pays et a salué les votes largement tournés en dérision pour un parlement tunisien présenté comme «une première étape essentielle» pour une restauration démocratique. La réponse de l’Union européenne n’a pas été plus ferme.

En décembre, Saïed a même eu une séance photo avec le président Biden lors d’un sommet des nations africaines à Washington. Il est venu au bureau du Washington Post et, lors d’une rencontre avec des journalistes et des membres du comité de rédaction, a rejeté les critiques de recul démocratique sous son règne. «Il y a tellement d’ennemis de la démocratie en Tunisie qui veulent tout faire pour torpiller la vie démocratique et sociale du pays de l’intérieur», a-t-il déclaré.

(…) Sharan Grewal de la Brookings Institution a pointé la position erronée (des Etats-Unis, Ndlr): «L’administration (américaine, Ndlr) pourrait être tentée d’essayer de revenir au statu quo et de donner la priorité à ses intérêts stratégiques en Tunisie», a-t-il récemment écrit. Et d’ajouter : «Pourtant, l’administration Biden doit reconnaître qu’il n’y aura pas de business as usual avec Saïed, dont la vision – exprimée à la fois par ses déclarations publiques et par le préambule de la nouvelle constitution – est de rompre avec l’alliance historique de la Tunisie avec l’Occident et de poursuivre à la place une stratégie de non-alignement.

Le principal levier que l’Occident pourrait avoir sur Saïed, a expliqué Grewal, est un prêt prévu du Fonds monétaire international (FMI) à la nation criblée de dettes qui est toujours en cours de négociation.

La recherche du bouc émissaire

La semaine dernière, Saïed a affiché une autre dimension inquiétante de son règne : le racisme. Il a ainsi mis en garde contre un complot de longue date visant à modifier la composition démographique de la Tunisie par la migration depuis l’Afrique subsaharienne, une accusation de complot qui faisait écho à la théorie raciste du «grand remplacement» défendue par des éléments de l’extrême-occident. Sa rhétorique s’est accompagnée d’arrestations (et d’attaques) contre des Noirs dans le pays.

«Couplée à une campagne d’arrestations généralisées de migrants, l’escalade de la rhétorique du palais présidentiel dans le pays à majorité arabe a suscité la peur parmi les citoyens noirs et les immigrés de la violence de rue ou des arrestations arbitraires, dans un pays avec un système judiciaire qui est désormais largement sous le contrôle du président», a écrit ma collègue Claire Parker.

La recherche du bouc émissaire a une cause évidente et déprimante : «Comme il a concentré le pouvoir entre ses propres mains, il a également concentré la responsabilité de l’économie et des services publics défaillants du pays, de la hausse des prix et des pénuries alimentaires, et du sentiment général de précarité qui règne dans la vie des Tunisiens», écrit Erin Clare Brown dans le magazine New Lines. Saïed avait besoin de nouveaux méchants à blâmer.

Plutôt que de faire avancer la transition démocratique de la Tunisie, Saïed a ramené le pays à la case départ, selon les analystes. «En 1987, Zine El Abidine Ben Ali a organisé un coup d’État pour devenir président. À l’époque, il avait promis d’installer la démocratie dans le pays avant de lancer une vaste campagne de poursuites contre ses opposants politiques quelques mois plus tard», a écrit Amine Snoussi, un commentateur politique basé à Tunis. «Deux ans plus tard, Ben Ali était le seul candidat légal à la présidence et a entamé un règne de 23 ans de dictature brutale», a-t-il rappelé.

Article traduit de l’anglais.

* Les intertitres sont de la rédaction.

Source : Thé Washington Post.