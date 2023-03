Tunisie : Programme de la 2e édition du Festival de l’Humour francophone

La deuxième édition du Festival de l’Humour francophone aura lieu les 16 et 17 mars aux deux salles Le Rio et Le Colisée au centre-ville de Tunis.

Après une première édition lancée en octobre dernier à la Cité de la Culture, l’Alliance française de Tunis en partenariat avec le Montreux Comedy Festival lance la deuxième édition du Festival de l’Humour francophone (Normal enti) qui proposera deux grandes soirées avec la participation de cinq humoristes francophones.

La première soirée aura lieu le jeudi 16 mars à la salle Le Rio et sera animée par l’humoriste belge Brun Coppens. Elle sera l’occasion de lancer le concours « Jeunes talents, objectif Montreux ». Le finaliste pourrait se produire sur la scène du prestigieux Montreux Comedy Festival en Suisse.

Une deuxième soirée stand-up est prévue pour le vendredi 17 mars à la salle Le Colisée, avec la participation de Meniways (Imen Lahmar), Alexandre Kominek et Gaëtan Delferière. La soirée sera animée par l’humoriste français Kallaga.

En plus des spectacles, le festival proposera des masterclass sur le rôle de l’humour et du rire, présentées par Bruno Coppens à l’Université de La Manouba et au Théâtre national.

F.B