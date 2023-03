Ce que la Tunisie doit au FMI et ce qu’elle en attend

Selon le dernier bilan mensuel et échéancier des remboursements (principaux et intérêt), publié le 28 février 2023, la Tunisie doit au Fonds monétaire international (FMI) plus de 2,3 milliards de dollars à rembourser d’ici 2027. En dinars, ce montant approche les 8 milliards, et en SDR, la «monnaie» du FMI, il équivaut à 1,7 milliard.

Par Imed Bahri

L’économiste Moktar Lamari, qui a publié ces chiffres dans un article sur son blog Economics for Tunisie, E4T, le 4 mars 2023, rappelle que ce montant est variable : «il augmente en raison de la hausse des taux d’intérêt directeur des banques centrales dans les pays occidentaux qui financent le plus le FMI», à savoir les Etats-Unis, l’Union européenne, l’Angleterre, le Japon, la Chine… Il rappelle aussi que les dernières augmentations des taux directeurs «coûtent à la Tunisie presque 30 millions de dollars US de plus à rembourser annuellement», sachant que ces taux sont appelés à monter encore en cette année 2023, compte tenu du fait que l’inflation ne fléchit pas, notamment en Europe.

Le tableau ci-dessous montre ces montants en SDR, qui vaut 1,32 dollar US et 4,2 dinars tunisiens.

Rappelons que la Tunisie, qui espère finaliser un accord de prêt avec le FMI d’un montant de 1,9 milliard de dollars US, n’a pas encore de date fixée pour l’examen de sa demande par le conseil d’administration de l’instance financière internationale, celui-ci ayant reporté en dernière minute un premier rendez-vous qui était fixé au 18 décembre dernier.

Ce report est expliqué par le retard mis par la Tunisie dans la mise en œuvre des réformes structurelles sur lesquelles elle s’était engagée et qui concernent la baisse de la masse salariale du secteur public, la réduction des subventions de l’Etat et la restructuration des entreprises publiques, dont la majorité sont déficitaires, mal gérées et en sureffectif.

Commentaire de Moktar Lamari : «Le FMI n’a pas donné suite a l’accord de principe convenu le 15 octobre à la clôture des Rencontres Automnales du FMI (…) Les Rencontres du Printemps commencent dans 4 semaines, 10-16 avril, et rien n’indique que le FMI va aller de l’avant pour débloquer 1,9 milliard de dollars en 8 tranches (4 ans), soit un montant bien inférieur (20%) de ce que doit la Tunisie actuellement au FMI (2,3 milliards de dollars).»