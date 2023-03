Vers la mise en place d’un consortium maghrébin de médecine de précision

L’Institut Pasteur de Tunis organise, le 15 mars 2023, la réunion annuelle du projet PerMediNA «Vers une médecine de précision, accessible à tous».

Cet événement vise à réunir différentes parties prenantes pour un échange sur le projet et ses objectifs, la perception de la médecine de précision, les principaux enjeux et opportunités en présentant les activités du projet PerMediNA.

Cet évènement sera l’occasion de présenter l’état des lieux des réalisations du projet PerMediNA, à travers ses différentes composantes.

Par ailleurs, deux conférences seront proposées, avec des exemples concrets sur le développement de la médecine de précision dans le monde. La première portera sur le programme «Qatar Genome: from basic research to clinical implementation» présentée par le Dr. Hamdi Mbarek, expert en génomique humaine ; et la seconde sur l’impact scientifique de la médecine de précision en France et les réunions de concertation pluridisciplinaires (RCP) moléculaires, qui sera présentée par le Dr. Etienne Rouleau, chef de service de génétique des tumeurs à l’Institut Gustave Roussy (France).

Un atelier sera également proposé par le Market Access de la société Illumina, sur l’impact économique de la médecine de précision et des projets génome humain.

Enfin, l’événement sera clôturé par une table-ronde intitulée «La médecine de précision dans l’agenda stratégique des pays du Maghreb». L’objectif principal de cette table-ronde est de discuter de l’état des systèmes de santé et des stratégies adoptées pour la mise en œuvre de la médecine de précision dans les pays du Maghreb afin d’améliorer le parcours de soins des patients.

Le projet PerMediNA (Personalized Medicine in North Africa) est coordonné par l’Institut Pasteur de Tunis. Il associe quatre membres du Pasteur Network : l’Institut Pasteur de Tunis, l’Institut Pasteur d’Algérie, l’Institut Pasteur du Maroc et l’Institut Pasteur à Paris.

Ce projet vise à mettre en place un consortium maghrébin de médecine de précision appliquée en oncologie.

PerMediNA est un projet fondateur qui marque une étape importante dans la structuration de la médecine de précision en Afrique du Nord, le renforcement de collaborations entre les membres du Pasteur Network de la région et l’amélioration de la prise en charge de patients en facilitant l’accès aux tests génétiques et à la thérapie ciblée.

