L’Ordre des médecins de Tunisie organise une cérémonie d’hommage au Pr Ahlem Belhadj

Le Conseil national de l’Ordre des médecins de Tunisie a annoncé, ce mardi 14 mars 2023, qu’il organise vendredi prochain, à son siège, une cérémonie d’hommage au Pr Ahlem Belhadj qui a tiré sa révérence samedi dernier, suite à un long combat contre la maladie.

L’Ordre des médecin et le Syndicat des médecins hospitalo-universitaires ont rappelé que la médecine tunisienne et en deuil après le départ du Pr Belhadj, «femme exceptionnelle, pédopsychiatre, professeure en médecine, militante engagée, syndicaliste par excellence et patriote authentique».

Tout en présentant à nouveau ses condoléances à la famille et aux proches de la regrettée, l’Ordre des médecin a annoncé qu’une cérémonie pour honorer la mémoire de Pr Ahlem Belhadj sera organisée, vendredi 17 mars 2023 à 14h, à la Maison du Médecin, siège de l’Ordre.

Y. N.