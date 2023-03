Cinéma tunisien : « Harka » au Festival du Film arabe d’Oslo

Le film « Harka » réalisé par Lotfy Nathan fait partie de la sélection du festival Arab Film Days à Oslo en Norvège.

Depuis son lancement en 2011, les Journées du Film arabe d’Oslo font découvrir au public le meilleur de la production arabe avec une large sélection de films entre fictions et documentaires.

Le festival a lieu cette année du 15 au 19 mars et parmi les 15 films de fiction sélectionnés, figure le film « Harka » qui a été tourné à Sidi Bouzid et qui suit Ali, un jeune tunisien qui vend de l’essence de contrebande au marché noir et qui rêve d’une vie meilleure. À la mort de son père, il doit s’occuper de ses deux sœurs cadettes, livrées à elles-mêmes dans une maison dont elles seront bientôt expulsées. Face à cette soudaine responsabilité et aux injustices auxquelles il est confronté, Ali s’éveille à la colère et à la révolte. Celle d’une génération qui, plus de dix ans après la révolution, essaie toujours de se faire entendre.

F.B