La société suédoise Autoliv étend ses activités en Tunisie

La société suédoise de composants automobiles Autoliv a inauguré, mercredi 15 mars 2023, une unité industrielle, la première du genre dans la zone industrielle d’El Marja, située à El Fahs au gouvernorat de Zaghouan (nord de la Tunisie).

Moyennant un coût d’investissement estimé à 90 millions de dinars, cette unité a permis la création de 2200 postes d’emploi, a-t-on indiqué lors de la cérémonie d’inauguration, en présence de Frithjof Oldorff, président Autoliv Europe, ainsi que l’ambassadrice de Suède en Tunisie, Anna Block Mazoye.

A cette occasion, la ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Energie, Neila Gonji a fait savoir que ce projet a été réalisé en un «temps record», soulignant qu’il obéit aux dernières technologies de pointe et normes environnementales et sécuritaires. Elle, à cet égard, souligné que son gouvernement œuvre à élaborer une nouvelle loi relative à l’investissement.

Le directeur général de l’Agence foncière industrielle (AFH), Kais Mejri a, pour sa part, déclaré que la zone industrielle d’El Marja, qui s’étend sur 50 hectares, fait actuellement l’objet d’études logistiques et environnementales. Il a ajouté que les travaux d’aménagement de cette zone démarreront à l’horizon 2025.

D’autre part, il a fait savoir que la stratégie industrielle vise à générer 300 000 emplois, à l’horizon 2035, ce qui nécessite l’aménagement d’autres industrielles.

I. B. (avec Tap).