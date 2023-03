Qualifs CAN : Ghailene Chaalali ne sera pas de la partie pour les matchs Tunisie-Libye

Convoqué au stage de la sélection tunisienne précédent la double-confrontation avec la Libye pour le compte de la 3e et 4e journée des qualifications à la prochaine Coupe d’Afrique des nations (CAN), Ghailene Chaalali sera privé des deux rencontres à cause d’une blessure.

C’est ce qu’a annoncé la Fédération tunisienne de football (FTF), ce samedi 18 mars 2023, en précisant que les examens médicaux (IRM) effectués par le staff médical de l’équipe nationale ont révélé que la blessure de Ghailene Chaalali, le milieu de terrain international de l’Espérance sportive de Tunis (EST), nécessite un repos pour une période de dix jours.

Notons que la Tunisie affrontera la Libye le 24 mars à Radès et le 28 à Benghazi.

