Le projet Smart Grid permettra à la Steg de passer à l’ère numérique

Le projet d’installation du compteur électrique intelligent Smart Grid sera généralisé en Tunisie durant la période 2025-2029, affirme le directeur de la coopération et de la communication à la Société tunisienne de l’électricité et du gaz (Steg) Mounir Ghabri.

Dans un entretien à l’agence Tap, Ghabri a annoncé l’installation de près de 5 millions de compteurs communicants basse tension et 1 million de compteurs de gaz basse tension durant cette période, ajoutant que les opérations expérimentales qui ont précédé l’étape de généralisation du projet avaient commencé l’année dernière et se poursuivraient jusqu’en 2025.

Cette démarche, a indiqué le responsable, vise à assurer le suivi de toutes les étapes de mise en œuvre de tous les résultats techniques, à étudier la portée de l’efficacité des compteurs, et à éviter les erreurs et les pannes.

Ghabri a précisé que la Steg est appelée à passer à l’étape expérimentale pour 10% de l’ensemble des clients (4,5 millions de clients), soit près de 450 000 clients basse tension et 150 000 consommateurs de gaz naturel basse tension.

Réduire une grande partie des dettes de la société

Parallèlement, la Steg travaillera à l’installation de près de 20 000 compteurs électriques communicants moyenne et haute tension sur l’ensemble du territoire, ciblant les secteurs industriels, tertiaires et agricoles, considérés comme de grands consommateurs d’énergie électrique.

Le projet Smart Grid ciblera les clients basse, moyenne et haute tension.

Sur un autre plan, Ghabri a souligné qu’une fois achevé, le projet permettra à la Steg de réduire une grande partie de ses dettes. Cette nouvelle technologie permettra le débranchement à distance du courant une fois toutes les démarches d’information des clients franchies, a-t-il expliqué, en rappelant que les créances non recouvrées de la Steg ont atteint 2 937 millions de dinars tunisiens (MDT) à la fin de l’année dernière.

Le responsable a en outre souligné que l’objectif du projet de réseau intelligent ne peut se réduire uniquement à éviter les impayés et les coupures d’électricité, mais s’inscrit dans une stratégie mise en œuvre par la Steg qui vise à embrasser les nouveaux services numériques.

Système de gestion pour 4,5 millions de clients

Il a ajouté que la phase expérimentale du projet couvrira 5 quartiers, à savoir la ville de Sfax, une partie de la ville de Béja, le Kram, Sousse et une partie de Sidi Bouzid.

La plate-forme informatique du projet est actuellement mise en place pour être utilisée pour activer un système de gestion pour près de 4,5 millions de clients de l’entreprise, a-t-il expliqué, révélant à cet égard que les premières opérations expérimentales du système informatique de gestion de la clientèle et des données géographiques seront lancées à partir de janvier 2024.

Le projet Smart Grid permettra à la Steg de passer à l’ère numérique. Grâce à ce projet, la société publique supprimera progressivement les factures intermédiaires qui ont causé de nombreux problèmes aux clients, a souligné Ghabri, ajoutant que l’entreprise émettra de véritables factures de consommation grâce au projet, qui assurera l’opération de télé-relevé des compteurs.

Les contrats pour la mise en œuvre de la première phase du projet Smart Grid ont été signés le 28 juin 2022, à Tunis, en présence du ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Energie Neila Nouira Gongi, du Pdg de la Steg Hichem Annan et des représentants de l’Agence française de développement (AFD) et Siemens, E.Fluid et Sagemcom Energie & Télécom.

Aux termes de l’accord de financement et de garantie, l’AFD a accordé 120 millions d’euros, soit environ 400 MDT, pour financer la première phase du projet.

D’après Tap.