Ooredoo Night Run : L’événement sportif, social et culturel d’Ooredoo est de retour avec le plein de nouveautés

Après le franc succès de la première édition de Ooredoo Night Run By Xiaomi qui a eu lieu en avril dernier, et en tant que premier contributeur à la promotion du sport en Tunisie, Ooredoo annonce le retour de cette formidable expérience pour la deuxième année consécutive, Samedi 15 Avril à l’avenue Habib Bourguiba.

« Chez Ooredoo, le sport, la santé et la culture figurent parmi les piliers fondamentaux de notre stratégie RSE. Courir est aujourd’hui un engagement de notre part à tous pour apporter notre soutien à nos enfants dans leur combat contre le cancer, mais aussi une occasion pour nous retrouver dans une ambiance festive digne des plus belles soirées ramadanesques. Je reste persuadé que nous allons retrouver encore plus d’engouement de la part des tunisiens lors de cette édition. », a déclaré Mansoor Rashid Al Khater, PDG d’Ooredoo Tunisie.

Plus qu’une simple course… Un événement fédérateur

L’engouement autour de la première édition a été incroyable et à la hauteur de l’événement. En effet, les tunisiens ont répondu présents en nombre, plus de 3500 coureurs y ont participé, en plus des milliers de tunisiens qui ont choisi d’assister à la soirée d’animation avant, pendant et après le Run, au niveau du village mais aussi sur les circuits.

La deuxième édition de Ooredoo Night Run verra la participation de milliers de Tunisiens qui viendront en famille ou entre amis pour une activité physique saine qui est la course à pied, tout en profitant des spectacles de musique de rue par des artistes tunisiens de premier plan, mais aussi une animation de cirque pour les enfants et de nombreux cadeaux à gagner.

Pour cette édition, Ooredoo a concocté un programme riche et varié à l’instar du show musical exceptionnel tunisien « Zanfligua ». Les enfants auront également un programme spécialement conçu pour eux à travers le cirque de rue « Circus Peprouni ». Cela est sans oublier les ateliers de peinture et de maquillage et les diverses animations qui illumineront le village de la course tout au long de l’avenue Habib Bourguiba avec les différents « food court » qui se tiendront en marge de cette occasion.

Une deuxième édition encore plus sensationnelle avec des partenaires exceptionnels

Après des mois de travail et pour cette édition, Ooredoo, ainsi que tous ses partenaires, ont veillé à présenter un programme varié et repensé dans une ambiance festive à travers tout le circuit via le «Run Village », où sera présent le partenaire stratégique Xiaomi avec ses dernières créations et sorties technologiques pour ravir les Tunisiens avec toujours plus de cadeaux et de surprises. .

« Ooredoo Night Run by Xiaomi 2023 est le défi que nous attendons avec impatience cette année, une parfaite aventure pour accompagner notre lancement de la série Redmi Note 12 en Tunisie. Chez Xiaomi, nous croyons en notre rôle d’être à côté de la société et de tous les amoureux du sport. Ce sont nos clients préférés, car nous leur proposons une gamme de produits connectés qui peuvent les aider pendant l’exercice. Après le succès de la première édition, nous sommes vraiment ravis de lancer cette 2ème édition de cet événement exclusif en Tunisie et au plaisir de vous y rencontrer ! »

A déclaré Sylvester Huang, directeur commercial de Xiaomi Tunisie

Dechatlon, le spécialiste numéro 1 du sport, enregistrera également une présence distinguée pour la première fois dans cet événement en présentant ses meilleurs produits aux participants et en leur offrant pleins des cadeaux, ce qui ajoutera un caractère particulier à cette soirée sportive Ramadanesque.

Ooredoo, toujours pour une bonne cause

Comme l’année dernière, Ooredoo Tunisie a décidé de renouveler son engagement auprès des enfants atteints de cancer et de reverser l’intégralité des bénéfices de l’inscription à cet événement à l’unité pédiatrique de l’hôpital Saleh Aziz, pour soutenir le combat acharné mené par ces héros contre le cancer.

Pour rappel, Ooredoo Tunisie a remis l’intégralité des recettes de la participation à la première édition de cet événement sous forme de matériel médical à l’unité pédiatrique de l’hôpital Saleh Aziz, avec une visite de terrain, au cours de laquelle Ooredoo s’est engagée à étudier les besoins de cet établissement médical et à le soutenir en répondant à ses besoins.

Une course « Eco-Friendly »

Au-delà du sport, de la santé et de la culture, la deuxième édition du Ooredoo Night Run sera également placée sous le thème de l’engagement environnemental du programme Tounes T3ich à travers un partenariat avec Colibri, qui apportera son soutien aux actions de nettoyage des rues après la fin des festivités, et qui organisera également des ateliers de sensibilisation sur le l’importance du tri et du recyclage des ordures ménagères.

La santé pour tous…

Les participants auront également rendez-vous avec une campagne de sensibilisation à la santé, puisque le Croissant Rouge tunisien allouera un convoi sanitaire pour sensibiliser à l’importance de la bonne santé et à la préserver, tout en assurant des consultations gratuites grâce aux médecins bénévoles.

«Ooredoo Night Run » s’inscrit dans le cadre du programme « Tounes T3ich », plus qu’un programme RSE, « Tounes T3ich » est devenue une locomotive pour être plus proche de la société tunisienne afin de l’accompagner dans tous ses besoins avec toujours plus d’initiatives .

Participez maintenant et devenez un coureur Ooredoo

A noter que les frais de participation sont de 2 dinars pour la course de 2 km pour les enfants, de 5 dinars pour la course de 5 km et de 10 dinars pour la course de 10 km. Pour participer et avoir accès au programme complet, veuillez-vous inscrire sur www.ooredoorun.tn

