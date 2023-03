Tunisie : L’avocate Ines Harrath interdite de voyage

L’avocate Ines Harrath a annoncé, ce mardi 21 mars 2023, qu’elle fait l’objet d’une interdiction de voyage émise à son encontre par le juge d’instruction.

Ines Harrath a indiqué dans un post publié sur Facebook, qu’elle compte, de toute façon, ne pas quitter le pays tant que le «régime putschiste n’a pas chuté» a-t-elle écrit, en affirmant même ne pas avoir renouvelé son passeport.

La même source a également ajouté qu’une nouvelle date a été fixée pour son interrogatoire en avril, en précisant que la chambre d’accusation n’a pas encore statué sur l’appel qu’elle a interjeté et que le juge d’instruction pourrait donc ne pas examiner le dossier.

On sait que Ines Harrath et 13 autres avocats, à l’instar de Saïda Akremi et Samir Dilou, ont été convoqués par la justice, dans le cadre d’une affaire qui remonte à janvier 2022, lorsque ces derniers assuraient la défense du dirigeant Ennahdha Noureddine Bhiri.

Ils sont accusés par le Syndicat de la garde nationale, qui a saisi la justice, d’avoir pris d’assaut le poste de la GN de Menzel Jemil, et refusé de quitter les lieux, tout en ayant un comportent agressif et irrespectueux à l’égard de leurs collègues.

