Béja : Don japonais pour la création d’un Centre de formation en transformation des produits laitiers

La cérémonie de signature du contrat de don relatif au « Projet de Création d’un Centre de formation en Métiers de production et transformation laitière à Béja », a eu lieu aujourd’hui vendredi 24 mars 2023, annonce l’ambassade du Japon en Tunisie.

La signature du contrat de don a été faite par Son Excellence Monsieur OSUGA Takeshi, Ambassadeur du Japon en Tunisie. Le projet vise à aménager le local et à fournir les équipements nécessaires pour que les femmes et les jeunes puissent apprendre les techniques de transformation des produits laitiers, l’une des spécialités de la région.

La promotion des industries locales est la clef pour réduire les déséquilibres régionaux dans tous les pays, y compris en Tunisie. En particulier, la Tunisie fait face aux difficultés autour de la production laitière en raison de la flambée des prix internationaux des céréales, d’où vient la nécessité de réaliser la valeur ajoutée de produits dérivés en termes de la qualité et la diversification des produits.

Le projet contribue également au renforcement des capacités des jeunes et des femmes. le rôle important des femmes et des jeunes pour le développement durable a été bien souligné dans la Déclaration de Tunis, adoptée lors de la TICAD 8, qui s’est tenue en août dernier.

Le succès de ce projet deviendra un symbole de réussite pour toutes les femmes et les jeunes dans le gouvernorat de Béja et sera une occasion d’approfondir davantage les relations amicales entre le Japon et la Tunisie.

Communiqué