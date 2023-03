La France reste le premier pourvoyeur d’investissements directs étrangers en Tunisie

En 2022, les investissements des entreprises françaises basées en Tunisie ont atteint 187 millions d’euros, faisant de la France le premier pourvoyeur d’investissements directs étrangers en Tunisie. Mieux : «les entreprises françaises implantées en Tunisie ont enregistré une augmentation remarquable de près de 30% de leurs effectifs entre 2016 et 2021, ce qui souligne leur rôle important dans la création d’emplois locaux».

C’est ce qu’indique une enquête menée conjointement par le service économique régional de l’ambassade de France en Tunisie et le Comité tunisien des Conseillers du commerce extérieur de la France.

Selon cette enquête, menée entre le 1er octobre 2022 et le 15 février 2023 sur un échantillon représentatif de 100 entreprises françaises et franco-tunisiennes implantées en Tunisie, ces entreprises employaient en moyenne 466 personnes en 2021, contre 366 en 2016.

Un personnel presque exclusivement tunisien

Selon la même enquête, ces entreprises emploient presque exclusivement du personnel tunisien et 91% d’entre elles employant moins de deux expatriés.

Si certaines entreprises, notamment celles opérant dans le secteur informatique, ont fait état d’un nombre important de départs ces dernières années, il n’en demeure pas moins que, globalement, les entreprises françaises sont confrontées à un faible taux de renouvellement des effectifs (de l’ordre de 11% par an en moyenne).

Selon la majorité des entreprises interrogées, ce faible chiffre s’explique en partie par l’environnement de travail «privilégié» offert par les entreprises françaises en Tunisie, ainsi que par leur stabilité et leur longévité.

L’enquête vise également à mettre en lumière le rôle des entreprises françaises dans le développement de l’économie tunisienne. Il en ressort que 34% de ces entreprises investissent plus de 3% de leur chiffre d’affaires en recherche et développement, alors que 67% d’entre elles ont une activité ayant déjà conduit à un transfert de technologie vers la Tunisie.

Par ailleurs, «dans 69% des cas, l’activité des entreprises françaises a contribué à renforcer la position de la Tunisie en matière de respect des normes de qualité, des certifications et des standards internationaux».

L’enquête montre également que «85% des entreprises interrogées ont eu recours à la sous-traitance, ce qui est susceptible de favoriser le développement de l’emploi et la mise à niveau des sous-traitants locaux grâce à un cahier des charges mettant l’accent sur la qualité de service et le respect des normes internationales».

Par ailleurs, «plus de la moitié des entreprises ont noué des partenariats avec des établissements d’enseignement supérieur tunisiens, notamment des écoles d’ingénieurs ou de technologie».

Sur un autre plan, l’enquête a mis en lumière l’engagement des entreprises françaises en faveur du développement durable. La plupart d’entre elles ont mis en place une politique de «responsabilité sociale et environnementale» (RSE).

Concernant la lutte contre les disparités territoriales, «près d’un tiers des entreprises françaises déclarent avoir accru leurs efforts en faveur du développement rural et local. Cela se traduit par leur soutien aux jeunes par la rénovation et l’équipement d’écoles».

La concurrence des entreprises allemandes et italiennes

S’agissant de l’investissement, la moitié des entreprises françaises opérant en Tunisie ont exprimé leur intérêt à investir plus d’un million d’euros dans les années à venir, indique la même enquête. «Cela traduit une volonté largement partagée d’une présence durable en Tunisie», soulignent les auteurs de cette enquête, qui a montré que la plupart de ces entreprises (68 %) sont des petites et moyennes entreprises (PME). Plus des trois quarts d’entre elles sont des filiales d’entreprises françaises, tandis que les 20% restants sont des entreprises françaises basées à l’étranger.

L’enquête montre également que plus de la moitié des entreprises françaises opèrent dans le secteur manufacturier et plus des deux tiers (68%) sont tournées vers l’exportation, avec le statut d’entreprises totalement exportatrices.

Environ 80% des entreprises interrogées ont déclaré avoir une unité de production en Tunisie, majoritairement localisée dans le Grand Tunis.

Les résultats de l’enquête indiquent une tendance à la croissance des entreprises françaises entre 2016 et 2021, 93% ayant fait état d’une augmentation ou d’une stabilité de leur chiffre d’affaires durant cette période. Cependant, elles continuent de faire face à la concurrence étrangère, principalement des entreprises allemandes (15 % des entreprises) et italiennes (14 %).

Selon les données de l’ambassade de France en Tunisie, plus d’un millier d’entreprises françaises opèrent en Tunisie, employant entre 140 000 et 150 000 personnes.

En 2022, les investissements des entreprises françaises basées en Tunisie ont atteint 187 millions d’euros, faisant de la France le premier pourvoyeur d’investissements directs étrangers en Tunisie. La France reste aussi de loin le premier client de la Tunisie, représentant près de 22% des exportations tunisiennes en 2022.

D’après Tap.