Pour mieux accompagner les entreprises italiennes en Tunisie

Un accord de collaboration vient d’être signé entre le cabinet de conseil italien The European House-Ambrosetti et le centre d’affaires tuniso-italien Delta Center pour accompagner le développement des entreprises italiennes et européennes en Tunisie et en Afrique du Nord et renforcer leur attractivité.

En vertu de cet accord, Delta Center offrira en Tunisie tous les services fournis par The European House-Ambrosetti aux entreprises européennes implantées en Tunisie qui seront accompagnées dans la mise en place de scénarios stratégiques et de pratiques avancées de gestion d’entreprise, indique un communiqué du Delta Center.

Les chefs d’entreprise résidant en Tunisie pourront accéder aux services professionnels du célèbre Club Ambrosetti, qui compte plus de 600 présidents des principaux groupes commerciaux multinationaux parmi ses membres et organise périodiquement des réunions exclusives sur des questions d’impact prioritaire pour le développement des entreprises et des systèmes-pays.

Le président de Delta Center, Sandro Fratini, a déclaré : «Le partenariat signé enrichira la gamme de services que Delta Center offre depuis des années aux entreprises italiennes opérant en Tunisie et aux entreprises européennes qui viennent investir en Tunisie. Nous sommes sûrs que nous ne sommes qu’au le début d’un long voyage de développement économique pour le pays.»

Le responsable du développement international de The European House-Ambrosetti Lorenzo Tavazzi a souligné pour sa part que «la Tunisie est un marché à fort potentiel stratégique. L’Italie est actuellement le principal partenaire commercial de la Tunisie, qui attire un nombre croissant d’investissements européens et entreprises italiennes. En plus des opportunités offertes par le marché intérieur, la situation géographique et les caractéristiques de production de la Tunisie en font un port stratégique pour les opérations dans la région de l’Afrique du Nord. Pour ces raisons, nous avons décidé d’avoir une présence directe en Tunisie pour aider les entrepreneurs non seulement pour réussir leur entrée sur le marché, mais aussi pour s’y maintenir de manière durable et rentable.»

Delta Center est spécialisée dans le conseil et l’accompagnement des entreprises. Il propose à ses clients tunisiens et étrangers des services répondant à leurs besoins et visant à développer leur activité en Tunisie.

The European House-Ambrosetti est un groupe de conseil fondé en 1965 et présent dans 18 pays. Il accompagne chaque année plus de 1 300 clients, élabore plus de 250 scénarios stratégiques et industriels et organise plus de 550 réunions d’échange de haut niveau sur des enjeux économiques et industriels importants, impliquant plus de 3 000 experts et représentants seniors d’acteurs institutionnels nationaux et internationaux. et 17 000 chefs d’entreprise.

Depuis 1974, il organise l’un des principaux forums économiques internationaux «Scénario d’aujourd’hui et de demain pour les stratégies concurrentielles», également connu sous le nom de Forum Cernobbio, où se réunissent chaque année les principaux représentants mondiaux de l’industrie, de la finance et de la politique.

