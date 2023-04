Des ONG appellent à un dialogue sociétal sur l’eau en Tunisie  

L’association Nomad 08 et l’Observatoire tunisien de l’eau ont appelé dans un communiqué, jeudi 6 avril 2023, à annoncer l’état de sécheresse, à déclarer l’état d’urgence hydrique et à mobiliser les ressources financières nécessaires pour venir en aide aux personnes touchées par cette situation, notamment les petits agriculteurs.

Tout en pointant le retard dans la mise en œuvre de la décision d’interdiction temporaire de certains usages de l’eau et la création d’un système de quotas, les deux organisations ont estimé que cette décision ne traduit aucune transformation des politiques nationales de l’eau.

Ils ont exhorté les autorités à clarifier les décisions prises et à respecter les heures limites annoncées dans le cadre du système de quotas.

Actualiser la carte agricole nationale

Les deux organisations ont souligné la nécessité de publier un guide simplifié à l’usage des citoyens sur les modes de stockage de l’eau et de préservation de sa qualité, d’identifier la gravité de la situation en fonction des ressources disponibles dans chaque région et de rendre public le schéma directeur des décisions à prendre en fonction de l’évolution de la situation de l’eau.

Ils ont demandé que des mesures urgentes soient prises pour lutter contre les forages et branchements illégaux, interdire le remplissage des piscines privées et publiques avec l’eau distribuée par la Sonede et établir la liste des productions agricoles prioritaires en matière d’irrigation, selon une carte agricole nationale actualisée.

Ils ont également souligné la nécessité d’imposer aux entreprises industrielles consommatrices d’eau, en particulier celles opérant dans les industries agro-alimentaires, du cuir et du textile, et de la transformation du phosphate et du pétrole, le développement d’études sur l’eau axées sur les ressources en eau utilisées, promouvoir les technologies de production propres, limiter l’utilisation de l’eau potable et encourager l’utilisation des ressources non conventionnelles.

L’association Nomad 08 et l’Observatoire tunisien de l’eau ont également recommandé d’appuyer la Sonede financièrement et en ressources humaines pour permettre la mise en œuvre d’un programme national de renouvellement des réseaux vétustes en vue de diminuer les taux de pertes, ainsi que d’appuyer la l’Office national de l’assainissement (Onas) passe au traitement tertiaire des eaux usées destinées aux activités agricoles et industrielles.

Un dialogue sociétal sur l’eau

Les recommandations contenues dans la déclaration portaient sur le lancement d’une plateforme publique en ligne présentant la situation des ressources en eau disponibles par région et un dialogue sociétal impliquant toutes les parties prenantes pour l’élaboration d’une feuille de route nationale sur les ressources en eau, tenant compte des enjeux actuels et futurs, notamment ceux liés au changement climatique et à l’évolution de la demande.

L’Observatoire tunisien de l’eau est un projet associatif créé en 2016 par l’association Nomad 08 pour défendre le droit d’accès à l’eau pour tous. Son rôle est d’influencer les politiques et pratiques et de suivre la mise en œuvre des engagements nationaux et internationaux par tous les acteurs du secteur afin de faciliter l’accès des populations rurales aux services d’eau et d’assainissement.

D’après Tap