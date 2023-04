Projet d’appui au dialogue social en Tunisie

Un nouveau projet d’appui au dialogue social avec le gouvernement et l’Union générale des tunisienne du travail (UGTT) aux niveaux régional et sectoriel sera lancé au second semestre 2023, a indiqué l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (Utica).

Ce projet de dialogue social sera placé sous l’égide des Nations unies (Onu), indique la même source.

Selon un communiqué diffusé par l’organisation patronale, le projet était au centre d’une rencontre qui s’est tenue jeudi 6 avril 2023 à Tunis entre le président de l’Utica, Samir Majoul, et la directrice du bureau de l’Organisation internationale du travail (OIT) pour le Maghreb arabe, Rania Bikhazi.

Les deux parties ont passé en revue les projets et programmes en cours gérés par le bureau de l’OIT en Tunisie, en collaboration avec le gouvernement et les différents partenaires sociaux.

Il s’agit notamment de projets dans les domaines du dialogue social, de l’emploi, de la création de projets, de la sécurité sociale, de la migration et du développement régional.

Communiqué.