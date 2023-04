Digit-S promeut l’art et la culture en Tunisie

Le géant de la publicité digitale urbaine Digit-S s’est donné pour mission de promouvoir l’art et la culture en Tunisie.

Témoin soucieux de la scène artistique et culturelle nationale et conscient de la faculté de l’art à rassembler et à inspirer, Digit-S est devenu un média à part entière dont le but est d’encourager les Tunisiens à participer activement à la vie culturelle de leur pays, contribuant ainsi à la construction d’une communauté culturelle forte et dynamique.

La promotion de l’art et de la culture est essentielle pour le développement de la société tunisienne et Digit-S s’efforce de jouer un rôle positif dans cette démarche en aidant à promouvoir les différents évènements culturels.

L’entreprise de publicité urbaine, qui dispose du plus grand réseau de supports numériques en Tunisie, s’est fixée pour objectif de communiquer de manière continue sur les différents événements culturels à travers ses supports de communication.

Digit-S a noué des partenariats avec des organisations culturelles, des salles de cinéma, des théâtres. Ses partenaires ont signalé une augmentation significative de la fréquentation de leurs événements grâce à la communication offerte sur les supports numériques urbains de Digit-S.

Ami de l’art et des artistes, l’enseigne s’engage à poursuivre sa mission de service public qui consiste à aider les artistes à atteindre un large public.

Digit-S, principal acteur en Tunisie à exercer le métier de la communication extérieure, ne cesse d’innover pour accompagner au mieux ses partenaires.

Avec 69 supports digitaux Indoor & Outdoor répartis entre le Grand Tunis et autres gouvernorats, Digit-S s’est affirmé comme le leader de l’affichage urbain en Tunisie.

Ciné Pub, la régie cinéma de Digit-S, présente actuellement un réseau de 30 salles dont Ciné Jamil, Madar, Le Colisée, L’Agora, Pathé Tunis City, Pathé Sousse et Pathé Azur City. Aujourd’hui, Ciné Pub est l’unique régie publicitaire en mesure de diffuser les publicités des annonceurs dans les salles de cinéma.

Communiqué.