«Vues sur les Arts» : cinéma et art à l’Agora Marsa de Tunis

Projections de films, exposition de peinture, masterclass et résidence d’écriture de scénario, tel est le programme de la cinquième édition du Festival «Vues sur les Arts», à L’Agora de la Marsa, en périphérie de Tunis, du 16 au 20 octobre 2024.

«Vues sur les Arts» est une manifestation cinématographique annuelle qui se déroule principalement à L’Agora de la Marsa mais également à l’Agora de Djerba.

Mohamed-Ali Okbi, président et fondateur de «Vues sur les Arts», a annoncé une édition composée de projections, de débats et d’une masterclass sur l’art du documentaire, en plus du traditionnel atelier d’écriture «Courts Entre 2 Rives» dédié aux jeunes réalisateurs méditerranéens.

La culture est au centre de ce festival ouvert à toutes les expressions artistiques, à travers des films sur la peinture, le cinéma, la musique, la littérature, la danse et le patrimoine.

L’art culinaire et la mode, introduits dès la 2e édition, sont également les thèmes au centre de certains films. Les documentaires ‘‘L’Homme abstrait’’ de Rami Jarboui et ‘‘L’Homme devenu musée’’ de Marwen Trabelsi (2022) figurent dans la rubrique dédiée à la peinture. Le premier rend hommage à la mémoire du grand peintre tunisien Hédi Turki (1922-2019) et retrace l’histoire des arts visuels en Tunisie.

Quatre porteurs de projets participeront à la troisième résidence d’écriture de scénario «Courts Entre 2 Rives» qui vise à développer une passerelle entre les deux rives de la Méditerranée, à favoriser l’émergence de jeunes talents du 7e art, et les coproductions internationales.

Cette initiative Coopmed (Coopération en Méditerranée), dédiée aux courts métrages, est organisée par les festivals situés dans le bassin méditerranéen au cours de l’année 2024. Les quatre lauréats cette année sont : Marwen Trabes ‘‘Casting for a Kamikaze’’ (Tunisie), Mario Pirot ‘‘Rue longue’’ (Corse), Siham Barlach ‘‘La minute de Silence’’ (Maroc), Tommaso Barba ‘‘Oltre l’Orizzonte’’ (MoliseCinema).

«Courts Entre 2 Rives» se terminera par la remise du prix France Télévision au lauréat lors du clôture du festival, prévue le 20 octobre à l’Agora Marsa.