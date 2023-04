Phosphate : le gouvernement Bouden fait des ronds dans l’eau

Depuis 2011, aucun gouvernement n’a réussi à relancer la production de phosphate qui n’atteint même pas 40% de ce qu’elle était en 2010. Et le gouvernement Najla Bouden n’a pas dérogé à la règle : il continue, lui aussi, de tourner en rond ou de faire des ronds dans l’eau.

Aussi ne faut-il rien attendre du conseil des ministres restreint qui s’est tenu mardi 11 avril au palais de la Kasbah, sous la présidence de la première ministre, et consacré au secteur des phosphates en Tunisie et les perspectives de son développement.

Selon le communiqué de la présidence du gouvernement, la réunion a examiné les indicateurs de la production de phosphate, les moyens de les améliorer et les principales difficultés auxquelles est confronté le secteur.

Dans ce contexte, la nécessité de rétablir le transport du phosphate par rail a été soulignée afin d’augmenter la productivité du secteur minier.

Les plans d’action de la Société des phosphates de Gafsa (CPG) et du Groupe chimique tunisien (GCT), ainsi que des projets visant à accroître leur productivité, ont été discutés lors de la réunion ministérielle, dont il faut être très naïf pour en attendre un quelconque changement dans la bassin minier de Gafsa, où ce sont les protestataires qui font la loi et continue de paralyser la production et le transport du phosphate, au moment où les prix de ce produit sur le marché international n’ont jamais été aussi élevés.

On attendra, cependant, pour voir si l’actuel gouvernement est capable de réussir là où tous ses prédécesseurs ont échoué.

