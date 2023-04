Tunisie : Ghannouchi et 6 autres membres d’Ennahdha devant le juge d’instruction

Les sept membres du parti islamiste Ennahdha dont son chef Rached Ghannouchi arrêtés dans le cadre de l’enquête ouverte suite aux déclarations de ce dernier, doivent être déférés devant le juge d’instruction, ce mercredi 19 avril 2023.

Outre Ghannouchi, Mohamed Goumani et Ahmed Mechergui sont également entendus dans cette affaire, et d’après une source citée par Mosaïque FM, les concernés devront être déférés, ce jour, devant le premier juge d’instruction auprès du Tribunal de première instance de Tunis pour les entendre et prendre les mesures judiciaires adéquates à leur encontre.

Selon le colonel major Houssemeddine Jebabli porte-parole de la Directon générale de la garde nationale (DGGN), l’unité centrale de lutte contre les crimes liés aux technologies de l’information et de la communication a été chargée, par le ministère public, de mener les investigations et notamment de mener plusieurs perquisitions, en particulier, au siège d’Ennahdha qui a été fermé.

La même source ajoute que les personnes placées en détention dans cette affaire sont accusées «d’incitation au chaos entrant dans le cadre de crimes visant à vouloir changer la système de l’Etat».

Y. N.