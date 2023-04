Verdict de la commission des litiges de la Fifa en faveur de l’EST : Sanctions contre Chetti et Angers SCO

L’Espérance de Tunis a annoncé avoir obtenu gain de cause dans le litige qui l’opposait à son ancien joueur Ilyes Chetti, parti l’été dernier à Angers SCO après avoir rompu son contrat de façon unilatérale.

La commission des litiges de la FIFA a rendu son verdict dans cette affaire et a infligé des sanctions sévères au joueur algérien et à son club actuel. Ainsi, Ilyes Chetti devra verser à l’EST la somme de 970 000 euros, assortie de pénalités de retard, et sera suspendu pour quatre mois de toute compétition officielle. De plus, le club français d’Angers SCO sera solidaire avec le joueur dans le paiement de cette somme et sera interdit de recrutement pour deux périodes de transfert consécutives.

Rappelons que Ilyes Chetti avait rejoint l’EST en juillet 2019 en provenance de la JS Kabylie, pour un contrat de quatre ans. Le départ du joueur vers Angers SCO avait suscité la polémique, car il avait résilié son contrat avec l’EST sans l’accord du club. L’EST avait alors saisi la FIFA pour réclamer ses droits et dénoncer le comportement du joueur et du club français.

L’EST se félicite de cette décision qui lui rend justice et qui confirme son respect des règlements et des engagements contractuels. Le club remercie également ses avocats pour leur travail et leur professionnalisme.

Communiqué