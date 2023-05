CAF : Les sanctions infligées à l’Espérance sportive de Tunis

L’Espérance sportive de Tunis (EST) a annoncé dans la soirée de ce vendredi 5 mai 2023, les sanctions décidées à son encontre par la Commission de discipline de la Confédération africaine de football (CAF), suite aux violences enregistrées au stade de Radès, lors du match du 29 avril contre la JS Kabilye, dans le cadre des 1/4 de finale de la Ligue des Champions.

Suite à ce grave incident, les Sang et Or seront privés de leur public et devront jouer les 4 prochaines rencontres à huis clos, indique le communiqué de l’EST, qui bénéficie toutefois d’un sursis pour deux rencontres si le club n’écope d’aucune sanction disciplinaire pendant 12 mois, cependant, dans le cas contraire le club sera automatiquement éliminé de la prochaine compétition…

L’EST a également écopé d’une lourde amende d’un montant de 300.000 dollars…

