Attaque de Djerba : Moez Belhassine veut sauver la saison touristique

Ni le président de la république Kaïs Saïed, ni la cheffe du gouvernement Najla Bouden ni le ministre de l’Intérieur, Kamel Feki, n’ont encore officiellement réagi à l’attaque survenue hier soir, mardi 9 mai 2023, aux environs de la synagogue de la Ghriba, à Djerba.

Seul le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Mohamed Moez Belhassine, a fait déplacement ce matin, mercredi 10 avril, sur les lieux, accompagné du gouverneur de Médenine. Il devrait présider une réunion avec les responsables locaux du tourisme pour examiner les moyens de sauver la haute saison touristique qui commence généralement avec le pèlerinage juif de la Ghriba.

Tout en condamnant l’attaque et en présentant ses condoléances aux familles des victimes, le ministre, qui appréhende les retombées négatives de l’attaque sur la suite de la saison touristique, a déclaré qu’aucune réservation n’a été annulée, affirmation pour le moins prématurée, étant donné que quelques heures seulement nous séparent de l’attaque et que si le calme est rapidement revenu à Djerba, grâce aux efforts déployés par les unités de sécurité, il va falloir mettre en œuvre une campagne de sensibilisation en direction des tours opérateurs et des médias européens pour rassurer les futurs visiteurs sur la détermination des autorités tunisiennes à assurer les conditions optimales d’une sécurité sans faille au cours de la saison touristique qui approche.

Rappelons que l’attaque a fait 4 morts, dont un ressortissant français, et 6 blessés. Elle a été perpétrée par agent de la garde maritime qui a été abattu par les unités assurant la sécurité de la synagogue de la Ghriba.

I. B.