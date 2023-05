Tunisie : Run of Heroes, un marathon au profit des personnes atteintes du cancer du sang

La 2e édition du marathon « Run of heroes » aura lieu le dimanche 14 mai à partir de la Marsa plage vers la forêt de Gammarth.

L’Association tunisienne des greffes de la moelle osseuse organise la deuxième édition de la course à pieds « Run of heores » qui sera dédiée au malades atteints du cancer du sang dans l’objectif de rénover le foyer d’accueil des malades qui ne répond plus aux conditions de confort et d’hygiènes requises pour les malades.

Le coup d’envoi est prévu pour ce dimanche à partir de 9h à la Marsa plage en direction de la forêt de Gammarth. La course sera organisée autour de trois parcours : Run of Heroes : 10 Km, Family Run : 3 Km et Kids Run (9-12 ans) : 1 Km.

F.B