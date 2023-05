La saison des fruits d’été en Tunisie impactée par la faible pluviométrie

La saison des fruits d’été en Tunisie a été impactée par une baisse importante des précipitations, entraînant une réduction de 24% de la production nationale. Cependant, la flambée des prix à l’exportation a apporté une lueur d’espoir pour le marché d’exportation.

L’objectif de la Tunisie pour cette campagne est d’exporter près de 70 000 tonnes de fruits, avec une valeur des exportations en hausse, contre 68 000 tonnes d’une valeur de 177 millions de dinars tunisiens (MDT) lors de la campagne précédente.

Lors d’une réunion du Groupe interprofessionnel des fruits (GIFruits) jeudi 11 mai 2023, les données ont révélé que la production nationale de fruits pour la saison 2022/2023 est estimée à 223 000 tonnes, soit une baisse de 24,3% par rapport à la production de la saison dernière de 294 500 tonnes.

La phase de maturation des variétés précoces a été retardée de près de 20 jours, entraînant une baisse des cadences de production pour tous les types de fruits, notamment les amandes sèches, qui ont connu une baisse de 33,5% de la production, estimée à 46,2 milliers de tonnes. De plus, la production de pêches et de nectarines a connu une baisse de 24% par rapport à la saison précédente.

La réduction de la production de fruits peut être attribuée à divers facteurs climatiques qui ont eu un impact sur la physiologie des arbres fruitiers à différents stades, tels que la réduction des heures de froid pour plusieurs variétés et l’augmentation des températures en novembre et décembre.

De plus, le manque de précipitations des saisons précédentes et son impact sur les réserves d’eau d’irrigation ont entraîné une baisse des quotas des gouvernorats touchés et une irrégularité de l’approvisionnement en eau. Cette situation a obligé les producteurs du gouvernorat de Sidi Bouzid à commencer à récolter les variétés précoces de pêches et de nectarines dans les zones de production et à les remplacer par des oliviers en raison de la rareté des ressources en eau.

Cap sur la Libye et les pays du Golfe

Malgré les défis auxquels l’industrie fruitière est confrontée, la saison d’exportation de fruits vers la Libye et les pays du Golfe a commencé, avec une augmentation significative de la demande dépassant l’offre, entraînant des prix rentables pour les producteurs.

Les indicateurs statistiques présentés lors de la réunion du Groupement interprofessionnel des fruits (GIFruits) montrent une croissance prometteuse des exportations de fruits vers ces régions, notamment les pêches, les nectarines et les abricots.

Les prix des variétés de fruits de qualité restent raisonnables, variant de 3 à 3,5 dinars/kg, tandis que les autres fruits sont commercialisés à des prix variant de 1,8 à 2,5 dinars/kg. Les prix à l’exportation devraient augmenter avec le début de la récolte des pêches plates en raison de la forte demande des consommateurs libyens.

Les participants à la réunion ont souligné l’importance de donner la priorité aux exportations de fruits tunisiens et de maintenir sa position sur divers marchés, tels que la Libye et les pays du Golfe. Ils ont souligné les défis de la hausse des coûts du transport aérien, qui ont entravé la commercialisation des fruits tunisiens vers plusieurs pays du Golfe, malgré leur grand potentiel pour absorber de grandes quantités de produits tunisiens. Pour faire face à ce problème, ils ont recommandé l’organisation de vols commerciaux réguliers vers les pays du Golfe par la compagnie aérienne nationale, Tunisair. En conséquence, il a été convenu de planifier une réunion avec l’autorité de tutelle, le ministère des Transports, pour résoudre ce problème.

Les participants à la réunion, principalement des exportateurs, ont souligné l’importance de maintenir la position de la Tunisie sur le marché libyen, qui absorbe à lui seul environ 90% des exportations de fruits du pays. Pour atteindre cet objectif, GIFruits a développé un programme spécifique de promotion des fruits tunisiens lors de diverses manifestations régionales et internationales, en collaboration avec les autorités compétentes.

Actuellement, la Tunisie participe à l’Exposition internationale de Tripoli (du 7 au 13 mai), où des rencontres d’affaires seront organisées entre les exportateurs tunisiens et les importateurs libyens de produits agricoles. Par ailleurs, la Tunisie présentera ses fruits à l’Exposition internationale Fruit Attraction en Espagne (du 3 au 5 octobre) et à l’Exposition internationale de l’agriculture à Djeddah (du 17 au 20 septembre).