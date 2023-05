BNA Bank au Salon de Pêche, de l’Agriculture et de Richesse animale à Bizerte

Retour en vidéo sur la participation de la BNA Bank au Salon de Pêche, de l’Agriculture et de Richesse animale qui s’est tenu du 3 au 7 mai 2023 à la Foire internationale de Bizerte. Vidéo.

Cet événement, organisé en partenariat avec les chambres et fédérations nationales du domaine de la pêche et de l’agriculture et de la richesse animale, est une plateforme universelle animée par la présence d’éminents experts internationaux venus débattre des thématiques et problématiques du secteur agricole en Tunisie : rencontrer tous les acteurs du domaine, échanger le savoir-faire et les innovations, saisir de nouvelles opportunités commerciales, nouer des partenariats professionnels.

Un programme de communication d’envergure internationale est réservé à cette édition en présence des délégations africaines et européennes dont le nombre est d’environ 100 exposants (fournisseurs, experts clients potentiel, partenaires et décideurs, etc.).

Par sa participation à ce Salon, la BNA vise à consolider son positionnement stratégique ambitieux en tant que banque universelle et de proximité, accompagnatrice de tous les secteurs économiques, et notamment le secteur agricole.

Communiqué.