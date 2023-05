Tunisie : la FTF continue de fonctionner comme une boîte noire

La Fédération tunisienne de football (FTF) continue de fonctionner comme une boîte noire selon le bon vouloir de son président Wadie Jary et de la camarilla dont il est entouré.

La FTF n’aime pas que les médias et les organisations de la société civile fouinent dans ses affaires et demandent des explications sur ses méthodes de gouvernance et de gestion financière, et elle l’a toujours montré en opposant une fin de non-recevoir à de telles demandes, comme si elle ne fait pas partie de ce pays et appartient à une galaxie à part, celle di football mondial, incarné par la Fifa.

Une nouvelle preuve nous en est apportée par le président de l’Instance nationale d’accès à l’information (INAI), Adnen Lassoued, qui a déclaré, dans une interview accordée au quotidien arabophone Assabah, que la FTF est l’institution la moins respectueuse du droit d’accès à l’information en Tunisie, en ne répondant pas aux nombreuses demandes d’information émanant des différentes parties, y compris aussi des médias qui sont censés servir de courroie de transmission entre les institutions et le grand public.

Pourtant, la FTF est parmi les premiers concernés par la gestion des institutions sportives et elle est soumise à l’obligation de publier toutes sortes d’informations, explique le président de l’INAI, ajoutant que son instance a commencé son travail avec force en 2017. Mais celui-ci a beaucoup régressé, à cause notamment du non-achèvement de sa composition et des textes régissant son activité, ainsi que du manque de coopération des différentes institutions, y compris les ministères.

Ce qu’il faut cependant ajouter, et que Adnen Lassoued a omis de préciser, c’est que depuis la prise de pouvoir par le président Kaïs Saïed, après la proclamation de l’état d’exception; le 25 juillet 2021, la plupart des institutions de l’Etat tunisien se ferment aux médias et à la société civile et pratiquent la rétention de l’information comme un droit régalien, le droit d’accès à l’information étant un simple article de loi inscrit dans la constitution… pour le fun. Ou, simplement, pour dire qu’on a une loi fondamentale respectueuse des droits.

I. B.