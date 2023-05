Visite en Tunisie d’experts américains en recyclage des eaux usées

Deux experts de l’eau du gouvernement américain se sont rendus, samedi 13 mai 2023, en Tunisie pour présenter les meilleures pratiques américaines et régionales sur la réutilisation des eaux usées traitées (recyclage de l’eau) dans le cadre de l’adaptation au réchauffement climatique.

La visite s’inscrit dans le cadre du programme conjoint d’experts en eau de l’ambassadeur du Département d’État et du Département de l’Intérieur, a déclaré l’ambassade des États-Unis dans un communiqué dimanche 14 mai.

Les spécialistes – du Département de l’énergie et de l’USAID – ont mené des discussions animées et des échanges de capacités.

En coordination avec le ministère de l’Environnement, l’Office national de l’assainissement (Onas), le ministère de l’Agriculture et d’autres acteurs nationaux, ils ont pu examiner les défis et les opportunités sur la manière d’accélérer le recyclage de l’eau en Tunisie.

Cela s’est fait par le biais de visites d’installations de traitement des eaux usées, de fermes irriguées qui utilisent avec succès de l’eau traitée et recyclée, et de discussions avec des parties prenantes de cinq ministères et de trois groupes de chercheurs.

Communiqué.