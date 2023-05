Tunisie : Mobilisation pour les deux étudiants en détention à cause d’une… chanson satirique !

La demande de libération des étudiants Dhia et Youssef a été rejetée, ce mercredi 17 mai 2023, et ces derniers demeurent en détention, et sont privés des examens, pour avoir diffusé sur les réseaux sociaux… une chanson satirique !

Me Imen Souissi membre du collectif de défense a précisé dans une décalartion aux médias, que les avocats ont émis une demande de libération, en présentant des documents prouvant que les étudiants doivent passer des exames, mais celle-ci a été rejetée et les concernés devront comparaître, mardi prochain, devant la Chambre correctionnelle pour «atteinte à autrui à travers les réseaux sociaux»…

La chanson diffusée par les étudiants est une reprise du générique du dessin animé Babar, où ils évoquent brièvement et sur un ton plaisantin la loi sur la consommation de cannabis et les conditions d’arrestation des consommateurs qui, dans la reprise satirique, proposent un bakchich au policiers… Ce qui a poussé le ministère public à se saisir de l’affaire et à ordonner l’arrestation des étudiants !

Plusieurs parties ont dénoncé l’arrestation, puis la mise en détention des étudiants, estimant que celle-ci est inexplicable et injustifiée, tout en appelant à leur libération d’autant que ces derniers doivent passer leurs examens, lundi et mardi prochains.

Pour la section régionale de la Ligue tunisienne des droits de l’Homme (LTDH) de Nabeul, l’arrestation des jeunes représente clairement une atteinte à la liberté d’expression : «Leur emprisonnement s’apparente à une atteinte à la créativité et une mesure visant à contrôler l’art», lit-on dans le communiqué de la LTDH, qui rappelle que «l’évaluation d’une œuvre artistique ne peut se faire que par des experts du secteur».

La LTDH a de ce fait réclamé la libération immédiate des deux étudiants, tout en appelant à un rassemblement, le 23 mai, devant le Tribunal de première instance de Nabeul à 10h, afin de soutenir les deux jeunes qui comparaîtront, ce jour là, devant la justice.

Y. N.