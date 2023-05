Démarrage en Tunisie de manœuvres militaires tuniso-américaines

L’exercice militaire African Lion 2023 a débuté mardi 16 mai 2023 sur la base militaire de Bouficha, à Nabeul, en collaboration avec le commandement américain pour l’Afrique (Africom).

Ces manœuvres associant des formations militaires tunisiennes et américaines se poursuivront jusqu’au 6 juin 2023, a indiqué mercredi 17 mai le ministère de la Défense dans un communiqué, ajoutant qu’African Lion vise à améliorer les capacités opérationnelles de l’armée tunisienne à travers des exercices de terrain, des manœuvres conjointes et des opérations navales et aériennes.

Le directeur de l’exercice côté tunisien s’est félicité du niveau de coopération militaire entre la Tunisie et les États-Unis, précisant à cet égard que l’exercice militaire conjoint s’est révélé très utile dans l’amélioration des capacités opérationnelles de l’armée tunisienne, et représente également une occasion importante pour d’autres domaines militaires de soutien à travers l’échange d’expériences dans les domaines de la planification opérationnelle, du renseignement tactique, du génie militaire, de la complémentarité sol-air, du parachutisme, des assauts de navires, de la cybersécurité et du soutien sanitaire.

Pour sa part, le directeur de l’exercice côté américain a affirmé le soutien continu de son pays à l’institution militaire tunisienne et sa disposition à développer le niveau de cette coopération en intensifiant les exercices militaires conjoints et en renforçant le partenariat à tous les niveaux, rappelant à cet égard l’importance de l’exercice African Lion dans le soutien des capacités militaires des deux parties, ainsi que le rôle efficace joué par l’armée tunisienne dans le maintien de la sécurité et de la stabilité de la région.

L’exercice comprend des cours théoriques dans les domaines du génie militaire, de la cybersécurité, des affaires juridiques et des relations publiques.

I. B.