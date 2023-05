Première rencontre Kaïs Saïed – Bachar Assad à Djeddah  

Le président de la république Kaïs Saïed s’est entretenu vendredi 19 mai 2023, à son lieu de résidence à Djeddah, avec son homologue syrien Bachar Assad, en marge du 32e sommet de la Ligue arabe.

Saïed a qualifié d’historique cette rencontre qui, a-t-il souligné, reflète la solidité des relations de fraternité établies entre les deux pays. «Ceux qui avaient prétendu être amis de la Syrie n’ont fait qu’accroître la souffrance de son peuple durant de longues années», a ajouté le président tunisien, ironisant sur la Conférence internationale des amis de la Syrie, tenue à Tunis, le 24 février 2012, sous l’égide des Etats-Unis, pour examiner les moyens d’accélérer la chute du régime de Bachar Al-Assad.

Saïed s’est félicité du retour de la Syrie dans la Ligue arabe, mettant l’accent sur la nécessité pour ce pays frère de se redresser et de préserver son unité et sa stabilité et pour son peuple de décider seul de son sort loin des ingérences étrangères. Il a aussi exprimé le vœu de voir la Syrie retrouver sa place comme étant un haut lieu de rayonnement des sciences et de la culture et d’assumer le rôle qui est le sien au niveau régional et international.

L’entretien a été l’occasion de passer en revue les liens forts et historiques entre les deux pays et de mettre en avant le besoin de les élargir aux domaines prometteurs sur la base de visions innovantes.

Les deux présidents sont convenus d’intensifier les opportunités de rencontre, de concertation et de coordination à différents niveaux.

La rencontre entre le président Kaïs Saïed et son homologue syrien a permis, également, d’échanger les vues sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun et d’aborder les thèmes inscrits à l’ordre du jour Sommet arabe.