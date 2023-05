Des entreprises tunisiennes à l’Algiers International Fair

Le Centre de promotion des exportations (Cepex) organise la participation des entreprises tunisiennes à la 54e édition d’Algiers International Fair (FIA), du 19 au 24 juin 2023.

Ce salon offre l’opportunité aux entreprises tunisiennes de promouvoir leurs produits et services sur le marché algérien.

Un pavillon Open Space de 54m² sera aménagé pour l’exposition d’échantillons de produits et services tunisiens. Il comprendra également un espace de rencontre B2B.

Les entreprises tunisiennes peuvent remplir le formulaire de participation sur le site du Cepex, et ce, au plus tard le 29 mai.

La FIA est un événement économique majeur en Algérie qui rassemble tous les segments de l’industrie et offre une plate-forme de réseautage professionnel et d’établissement de relations d’affaires, d’opportunités d’investissement et de partenariats à long terme entre les entreprises de différents pays.

La 53e édition a enregistré la participation de 698 entreprises, dont 187 entreprises étrangères représentant 20 pays, selon le site internet de la Société algérienne des foires et des exportations.