Message de Ridha Belhaj depuis la prison de Siliana

Ridha Belhaj, actuellement incarcéré à la prison de Siliana, a adressé une lettre « à toutes les personnes libres de ce pays » et à celles et ceux « qui croient en la dignité, la liberté et la justice ».

Dans sa lettre diffusée par l’ancien député Mohamed Hamdi ce vendredi 30 mai 2025, Ridha Belhaj a dénoncé son transfert de la prison de la Mornaguia vers cette de Siliana et a par ailleurs réaffirmé son engagement inébranlable en faveur des principes pour lesquels il affirme lutter.

Ridha Belhaj a exprimé sa détermination face à ce qu’il perçoit comme une tentative de briser sa volonté en l’éloignant de sa famille, de ses enfants et de ses avocats.

« Ils ignorent que les distances ne brisent pas la détermination, et que les cellules n’étouffent pas la vérité », a-t-il écrit, soulignant la force de sa conviction malgré l’isolement.

Sur un autre plan, Ridha Belhaj a évoqué Ghazi Chaouachi et Issam Chebbi, dispersés dans d’autres prisons du pays, a-t-il déploré, en commentant : « Nous ne craignons aucune injustice, et nous n’avons pas peur d’être enchaînés. Nous sommes des prisonniers d’opinion et de position, pas des criminels comme ils tentent de nous dépeindre. »

A travers sa lettre écrite depuis sa cellule de la prison de Siliana, Ridha Belhaj a tenu à exprimer sa détermination à poursuivre son combat.