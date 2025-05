Toulouse accueille la culture tunisienne du 30 mai au 4 juin

Toulouse est actuellement le théâtre d’une célébration vibrante de la culture tunisienne avec les Journées culturelles et économiques de la Tunisie à Toulouse, qui ont débuté ce 30 mai et s epoursuivront jusqu’au 4 juin 2025.

L’événement, centré autour du « Village Tunisien » installé sur les Ramblas Allées Jean Jaurès, propose un programme riche et varié. Les visiteurs peuvent explorer des expositions et assister à des spectacles, des projections cinématographiques et diverses animations, tous les jours de 10h à 20h.

Une attention particulière est donnée à l’huile d’olive, produit emblématique de la Tunisie, mis en vedette durant ces journées. Des nocturnes spéciales sont également prévues de 20h à 23h le samedi 31 mai et le lundi 2 juin, offrant une opportunité unique de découvrir la richesse du patrimoine tunisien en plein cœur de la ville rose.

Notons que cet évènement est organisé par la Consulat de Tunisie à Toulouse en partenariat avec la Mairie de Toulouse et l’association JCETT.

Y. N.