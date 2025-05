Marwa Bouzayani brille en Pologne | Nouveau record et médaille d’or !

L’athlète tunisienne Marwa Bouzayani a remporté l’épreuve des 3000 mètres steeple féminin lors du meeting d’athlétisme international « Irena Szewińska » en Pologne.

Marwa Bouzayani n’a pas seulement décroché la première place, elle a également établi un nouveau record du meeting avec un temps impressionnant de 9:14.90 minutes, se réjouit la Fédération tunisienne d’athlétisme qui a annoncé la bonne nouvelle dans la soirée de ce vendredi 30 mai 2025.

Cette performance exceptionnelle confirme le talent et la détermination de l’athlète tunisienne sur la scène internationale, ajoute la même source en félicitant Marwa Bouzayani pour cette victoire magistrale qui fait la fierté de la Tunisie et en lui souhaitant encore plus de succès et de records à venir.

