Jeux africains de plage Hammamet-2023 : «YoYo» la mascotte dévoilée (Photos)

Le ministre de la jeunesse et du sport Kamel Deguiche et le président du Comité national olympique tunisien (Cnot) ont dévoilé, ce mardi 23 mai 2023, la mascotte officielle des Jeux Africains de plage Hammamet (JAP 2023) : YoYo Welcomes Africa

Symbolisant la profonde appartenance de la Tunisie à l’Afrique, YoYo émerge des mers et des océans du continent sous forme d’un coquillage en mosaïque, bouquet de jasmins en avant pour souhaiter la bienvenue à toute l’Afrique à Yasmine Hammamet consacrant l’hospitalité légendaire de la Tunisie, trois fois millénaire et depuis toujours et à jamais « Ifriqiya », lit-on dans le communiqué du Cnot.

Et d’ajouter : À 30 jours du coup d’envoi des 2ème Jeux Africains de Plage, Yoyo et la Tunisie sont fin prêtes à accueillir ses hôtes des 54 pays du continent et du monde entier pour un méga festival sportif, culturel et écologique.

Notons que l’équipe du Cnot et du Comité d’Organisation des Jeux Africains de plage Hammamet 2023 a par ailleurs reçu, ce jour, Nenad Lalovic, membre du CIO et Président de United World Wrestling.

Y. N.